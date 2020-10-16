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Osmaniye’de korona denetimi

OSMANİYE HABERLERİ  | 16.10.2020 14:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Osmaniye’de yeni tip korona virüse karşı denetim gerçekleştirildi.Vali Dr.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Osmaniye’de yeni tip korona virüse karşı denetim gerçekleştirildi.
Vali Dr. Erdinç Yılmaz nezaretinde denetim yapan ekipler, esnaf ve vatandaşları maske ile sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Osmaniye’de tüm yaşam alanlarında, ’Sağlık hepimiz için’ sloganıyla korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi. Atatürk Caddesinde korona virüs nedeniyle iş yerlerini ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin prensipleri olan temizlik, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması noktasında esnafı denetleyerek uyarılarda bulundu.
Denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz’a İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kurum müdürleri ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri eşlik etti.

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