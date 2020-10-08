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Osmaniye’de korona denetimleri

OSMANİYE HABERLERİ  | 08.10.2020 16:24 | Son Güncelleme

Osmaniye’de, “Sağlık için hepimiz için” mottosuyla, 81 ilde eşzamanlı olarak, vatandaşları bilinçlendirmek ve salgınla mücadeleyi birlikte gerçekleştirmek amacıyla tüm yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.Atatürk Caddesi üzerinde yer alan yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr.

Osmaniye’de korona denetimleri

Osmaniye’de, “Sağlık için hepimiz için” mottosuyla, 81 ilde eşzamanlı olarak, vatandaşları bilinçlendirmek ve salgınla mücadeleyi birlikte gerçekleştirmek amacıyla tüm yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.
Atatürk Caddesi üzerinde yer alan yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Denetimleri sırasında, esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali Yılmaz, “Sağlığımız için hepimiz için kurallara uymalıyız, uymayanları da uyarmalıyız. Bu, hepimiz için çok önemli” dedi.
Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, “Bu denetimlerimizin amacı; virüsle mücadelede olmazsa olmaz 3 tedbir olan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarının uygulanıp uygulanmadığını yerinde görmektir” diye konuştu.
Denetimlerde vatandaşların kurallara hassasiyetle uyduklarını görmekten memnuniyet duyduğunu da belirten Vali Yılmaz, “Korona virüsle mücadelede başarıyı ancak hep birlikte bu tedbirlere sıkı sıkıya uyarak sağlayabiliriz. Tedbirlere uyduğumuz sürece, Allah’ın izni ile bu virüsten kurtulacağız. Bu nedenle kurallara uymaktan asla taviz vermemeli, kurallara uymaya hassasiyetle devam etmeliyiz.” diye konuştu.

Osmaniye’de korona denetimleri

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Şeyma Kayırıcı Eczanesi
Merkez
Velipaşaoğlu Eczanesi
Merkez
Yedı Mart Eczanesi
Kadirli
Büyükmert Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Yardım Eczanesi
Bahce
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