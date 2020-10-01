Osmaniye’de korona virüs denetimleri

Sağlık İçin Hepimiz İçin" mottosu ile yapılan genel pandemi denetimleri Osmaniye’de devam ediyor.

Atatürk Caddesi üzerinde yer alan yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı 3 grup halinde gerçekleştirilen denetimler ilin çeşitli yaşam alanlarında gerçekleştirildi.

Denetimleri sırasında, esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymanın çok önemli olduğunu ifade eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, “Kendimiz, sevdiklerimiz ve tüm toplumumuz için maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uymalıyız. Çünkü bu konuda sadece kendimizden değil, diğer insanların da sağlığından sorumluyuz. Bunun büyük bir vicdani sorumluluk olduğunu unutmamalıyız. Lütfen kurallara hassasiyetle uyalım, çevremizde uymayanlar varsa onları da uyaralım” dedi.

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, “Bugün yine, Türkiye genelinde sürekli ve aralıksız gerçekleştirilen Koronavirüs denetimleri için, Sayın İçişleri Bakanımız başta olmak üzere Valilerimiz, Kaymakamlarımız, kamu kurum ve kuruluşları il müdürlerimizin katılımıyla hep birlikte sahadayız. Amacımız, vatandaşlarımızı korona virüsten korumak, vatandaşlarımızın kurallara uymasını ve bu konuda bilinçlenmesini sağlamak. Denetimlerimizde vatandaşlarımızın duyarlılığının artmış olmasını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Kurallara uyan ve bu konuda duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Koronavirüsü ancak bu kurallara uyarak yenebiliriz. İlimizde salgınla mücadelemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu mücadelede başarı, vatandaşlarımızın kurallara sıkı sıkıya uyması ile mümkün” diye konuştu.



