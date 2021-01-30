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Osmaniye’de kumar oynayan 14 kişiye 48 bin lira ceza

30.01.2021 09:08 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de kumar oynayan 14 kişiye 48 bin lira ceza

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde evde kumar oynayan 14 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlalden 48 bin 566 lira ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre, Hasanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayova köyünde oturan Y.B.’nin evde kumar oynattığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde evde kumar oynayan 14 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlalden 48 bin 566 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Hasanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayova köyünde oturan Y.B.’nin evde kumar oynattığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Alınan arama kararı doğrultusunda eve giren ekipler, masalar üzerinde 3 iskambil kâğıdı ile karşılaştı. Adreste kumar oynadığı belirlenen ev sahibi Y.B. ile birlikte toplam 14 kişiye, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 48 bin 566 lira ceza uygulandı.
Öte yandan, ev sahibi Y.B. hakkında kumar oynanması için yer temin etme ve imkan sağlama suçlarından işlem yapıldı.

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