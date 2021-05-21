Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası kesildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 41 bin 628 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine Y.A.B'ye ait yayla evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynarken yakalanan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 41 bin 628 lira ceza uygulandı.

Adreste, 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 50 mermi de ele geçirildi.

Öte yandan, ev sahibi Y.A.B, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan gözaltına alındı.

