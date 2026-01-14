MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

nlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Sanal medya ünlüsü Melisa Şahi, manken Melisa Fidan Çalışkan, iş insanı Mahmut Uğur Ziylan ve Hamdi Burak Beşer'in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin test sonucu pozitif çıktı.

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sanal medya ünlüsü Melisa Şahin ve manken Melisa Fidan Çalışkan'ın da bulunduğu 20 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 15 şüphelinin 'kokain' testi pozitif çıktı.

15 ŞÜPHELİ DE POZİTİF

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, sanal medya ünlüsü Melisa Şahin, manken Melisa Fidan Çalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, iş insanı Hamdi Burak Beşer ve Yılmaz Burak Bozkurt'ta 'kokain' maddesi tespit edildi.

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 15 şüphelinin testi pozitif çıktı 1


Nuran Çokçalışkan

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, 27 Aralık 2025 tarihinde iş insanı Mahmut Uğur Ziylan ile işletmeci Hamdi Burak Beşer, model Melisa Fidan Çalışkan, dansöz Nuran Çokçalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, İhsan Aygün, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. (Kaynak: DHA)

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 15 şüphelinin testi pozitif çıktı 2


Mahmut Uğur Ziylan

14 Ocak 2026
14 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ufuk Özkan'a 'Geniş Aile' ekibinden hastane ziyaretiUfuk Özkan'a 'Geniş Aile' ekibinden hastane ziyareti
İnci Taneleri’nde Ebru Gündeş sürpriziİnci Taneleri’nde Ebru Gündeş sürprizi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi

Trump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi

Arınç'tan Ekrem İmamoğlu ve Melih Gökçek açıklaması: Erken öten horozun başını keserler

Arınç'tan Ekrem İmamoğlu ve Melih Gökçek açıklaması: Erken öten horozun başını keserler

Fenerbahçe'de Kante ile her konuda anlaştı! Maaş ve bonservis detayı!

Fenerbahçe'de Kante ile her konuda anlaştı! Maaş ve bonservis detayı!

İfadesi ortaya çıktı! 'Fuhuş partileri' iddiasını duyunca... ''100 bin doları aldım'' diyerek anlattı

İfadesi ortaya çıktı! 'Fuhuş partileri' iddiasını duyunca... ''100 bin doları aldım'' diyerek anlattı

Yarından itibaren değişiyor: Temassız kartla ödeme yapacaklar dikkat

Yarından itibaren değişiyor: Temassız kartla ödeme yapacaklar dikkat

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.