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Osmaniye’de kuvvetli yağış uyarısı

16.02.2021 08:48 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji, sıcaklıkların 1 ila 3 derece arasında düşeceği Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.Meteoroloji 6.

Meteoroloji, sıcaklıkların 1 ila 3 derece arasında düşeceği Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu aralıklı yer yer kuvvetli yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların 1 ila 3 derece arasında düşeceği bölgede rüzgar güney yönlerden orta kuvvette öğle saatlerinden sonra Mersin’in batısında kuzey, Hatay kıyı kesimlerde ise güney yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esecek.
Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Doğu Akdeniz’de sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin il merkezi ve doğu ilçelerinde (Tarsus Çamlıyayla), Hatay’ın batı ilçelerinde (Erzin, Dörtyol, İskenderun, Samandağ) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rakımı 800 metre ve üzeri yerlerde ise yoğun kar yağısı şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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