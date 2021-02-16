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Osmaniye’de motosiklet kazası: 2 yaralı

16.02.2021 08:53 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, merkez Çardak köyünde E.Ö.

Osmaniye’de seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Çardak köyünde E.Ö. yönetimindeki motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Savrulan motosiklette sürücü E.Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan N.Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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