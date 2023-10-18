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Osmaniye’de ’Narkogüç’ operasyonu; 4 kişi tutuklandı

18.10.2023 10:47 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de ’Narkogüç’ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye’de ’Narkogüç’ operasyonu; 4 kişi tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik ’Narogüç’ adı verilen operasyonu düzenlendi. Sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlarda M.T.A., M.D., İ.Ö. ve O.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 141,05 gram eroin, 1561,97 gram Hint keneviri tohumu, 208 uyuşturucu hap, otomatik av tüfeği, 9 kartuş, 2 tüfeğe ait şarjör, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 6 bin 685 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerle tutuklandı.

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Osmaniye Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Çarşamba

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