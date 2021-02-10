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Osmaniye’de narkotik operasyonlarına 21 tutuklama

10.02.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de 1-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 100 kişiden 21’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 100 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye’de 1-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 100 kişiden 21’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 100 kişi gözaltına alındı. ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak, Satın Almak, Bulundurmak, Kullanmak’ suçlarından 21 kişi tutuklanırken 2 kişiye ev hapsi verildi. Ayrıca 7 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken 70 şahıs ifadelerinin ardından adli makamların talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 8 gram esrar, 31gram toz esrar, 850 gram bonzai, 306 gram metamfetamin, 17 gram eroin, 63 gram hint keneviri tohumu, 831 gram bonzai yapımında kullanılan sıvı likit, 81 adet ecstasy, 72 kök kenevir, 2 adet captagon hap, 419 adet yeşil reçeteye tabi hap, 4,75 gr. bonzai yapımında kullanılan fubinica, 3 adet hassas terazi ile 4 bin 150 TL para ele geçirildi.

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