Osmaniye’de narkotik operasyonlarına 225 tutuklama

Osmaniye’de bir yılda düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan bin 754 kişiden 225’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde düzenlenen bin 551 ayrı operasyonda bin 754 kişi gözaltına alınırken 225 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar kapsamında 296 kilo 86 gram esrar, 11 kilo 158 gram toz esrar, 10 kilo 182 gram bonzai, 4 kilo 881 gram eroin, 3 kilo 462 gram metamfetamin, bin 287 adet captagon, 684 adet ecstasy, 10,56 gram kokain, 0,64 gram afyon sakızı, 2 bin 570 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası gereği uyuşturucu ile mücadelede toplumun bilgilendirilmesi amacıyla 553 katılımcıya eğitim verilirken, ’Uyuşturucu maddelerin etkileri ve zararları’ konusunda da ‘En iyi Narkotik Polisi Anne’ sloganı ile 786 kişiye bilgilendirme yapıldı.



