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Osmaniye’de, Nisan yağmurları çiftçiye can suyu oldu

07.04.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışın kurak geçmesinin ardından Nisan ayının yağmurlarla başlaması Osmaniye’de çiftçilere can suyu oldu, yüzlerini güldürdü.

Türkiye’de kış mevsiminin kurak geçmesi üreticileri endişelendirdi. Ancak özellikle Mart ayının son haftaları ile Nisan ayının ilk haftasında yoğun yağışlı hava bir nebze olsun çiftçileri rahatlattı. Uzun bir süredir yağış alamayan Osmaniye’de son haftalardaki yağıştan nasibini aldı. Özellikle son bir haftadır etkili olan yağışlı hava tarlaları suyla doyurdu. Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan sabun çayının debisi artı, yağışlar çiftçiye can suyu oldu.

Düziçi’nin Farsak köyünde çiftçilik yapan Hasan Çoban da, “Çok güzel oldu mübarek gerçekten beklenen bir yağmurdu, aylardır yağmayan bir bereket yağdı. Şükürler olsun tam tarlamızın ekim zamanı, tarlalarımız ekime hazır hale geldi" dedi.

Mısır, Yer fıstığı gibi ürünlerin bölgelerinde yoğun olarak yetiştirildiğini aktaran Çoban, "Zeytin ağaçlarımız kuraklık aşamasındayken Cenab-ı Allah’ım bereketini gönderdi tarlarımız topraklarımız suya doydu, çiftçilerimizin yüzü güldü en azından. Özellikle bu ekim zamanında bir haftadır yağan yağmur epey bir ön hazırlık yaptı topraklarımıza ama iki gündür yağan yağmur da topraklarımızı şu aşamada suya doyurdu. İnşallah barajlarımız, pınarlarımız akarsularımızda dolmuştur. İnşallah önümüzde güzel bir mevsim olacak diyelim. Cenab-ı Allah’ımıza şükürler olsun” dedi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
20:26

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Cuma

Farabi eczanesi
Merkez
Taskin eczanesi
Duzici
Gül eczanesi
Merkez
Toprakkale eczanesi
Toprakkale
Erat eczanesi
Merkez
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