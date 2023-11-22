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Osmaniye’de Öğretmenler Günü için 200 fidan dikildi

22.11.2023 09:43 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü 100. Yıl Hatıra Ormanı’na 200 fidan dikildi.

Osmaniye’de Öğretmenler Günü için 200 fidan dikildi

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen fidan dikim törenine Vali Dr. Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Orman İşletme Müdürü Bülent Çağlar, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlk fidanı dikerek can suyunu veren Yılmaz, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, “Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle fidan dikimi gerçekleştirdik. Fidanları öğrencilerimizle beraber diktik. Dünyamızın, çevremizin daha güzel, daha yeşil olması için güzel bir faaliyet. Orman İşletme Müdürlüğümüze ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Şimdiden kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum, nice güzel, başarı dolu Öğretmenler Günü’ne kavuşmalarını diliyorum” dedi.

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