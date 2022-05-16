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Osmaniye'de orman muhafaza memurunu darbeden 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

16.05.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de orman muhafaza memurunu darbeden 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de orman muhafaza memurunu darbederek ağır yaraladığı ileri sürülen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memuru A.Y'yi darbederek yaraladığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i jandarmadan alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen Z.M. ve F.M, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, kasasında kaçak kesim odun bulunduğu iddiasıyla durdurulan kamyonetteki şüphelilerin orman muhafaza memurlarına saldırdığı ileri sürülmüş, olayda darbedilerek ağır yaralanan orman muhafaza memuru A.Y. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Jandarma olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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