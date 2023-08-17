Osmaniye’de orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla cam atığı toplandı

Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü himayesinde Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Aile Çocuk ve Engelli Platformunun (KAÇEP) destekleriyle son zamanlarda ülke genelinde çıkan orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hüseyin Küçük ve KAÇEP Başkanı Muhabbet Bayır’ın katılımıyla Zorkun Yaylası yolu üzerinde düzenlenen etkinlikte orman yangınlarına sebep olan cam atıkları tek tek toplandı. “Doğaya şişe atma ciğerlerimizi yakma” sloganıyla gerçekleşen etkinlik sonunda yaklaşık 250 kilogram cam atığı toplandı.

Orman yangınlarına dikkat çekmek adına farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hüseyin Küçük, “Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Milliyetçi Hareket Partisi KAÇEP Kadın Kolları ile birlikte duyarlılık için sosyal sorumluluğu yerine getiriyoruz. Son günlerde yaşadığımız sıcak hava dalgasıyla birlikte orman yangınlarına dikkat çekmek için çam şişe topluyoruz. ’Doğaya şişe atma ciğerlerimizi yakma’ sloganımızla vatandaşlarımıza da bir çağrımız olacak. Doğaya cam şişe ve ambalaj atıklarını lütfen atmasınlar. Ormanlarımızı gelecek nesillere aktarabilmek ve orman yangınlarına sebep olmamak adına lütfen doğaya cam şişe atmayalım, ciğerlerimizi yakmayalım” dedi.

KAÇEP Başkanı Muhabbet Bayır ise, “Son zamanlarda orman yangınlarının sıkça yaşandığı ülkemiz için Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldık. Cam şişe toplama etkinliği bizim için çok anlamlı bir program oldu. Osmaniye KAÇEP olarak doğamızı seviyor ve saygı gösteriyoruz. Bugün elimizden geldiği kadar yangın çıkarabilecek objeleri doğadan topladık. Bizler de inşallah vatandaşlarımıza gerekli mesajı vermişizdir. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve Osmaniye Belediyemize teşekkür ederim” diye konuştu.

