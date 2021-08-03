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Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

03.08.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi, şiddetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle temmuz, ağustos ve eylül aylarında yangın riskinin arttığı belirtildi.

Son günlerde kent genelinde büyük çaplı orman yangınlarının yaşandığı anımsatılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle yangınların artabileceği değerlendirilerek, mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire ve piknik alanları dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Ormanlık alanlara giriş yapanlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereğince 'Emre Aykırı Davranış'tan idari işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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