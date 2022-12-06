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Osmaniye’de otomobil önce elektrik direğine, ardından iş yerine çarptı: 2 yaralı

06.12.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce elektrik direğine, ardından bir iş yerine çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Osmaniye’de otomobil önce elektrik direğine, ardından iş yerine çarptı: 2 yaralı

Kaza, Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi Şehit Komiser Mustafa Sarı Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce elektrik direğine, ardından yol kenarında bulunan bir iş yerine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Elektrik direğinin zarar görmesi sebebiyle kazanın olduğu mahallede elektrikler kesildi. Ekipler tekrardan elektrik vermek için bölgede çalışmalara başladı.

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