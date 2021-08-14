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Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

14.08.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve kızı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

D-400 kara yolu Kırıklı köyü mevkisinde Ayşenur Yeksek'in kullandığı 80 AY 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, Ayşenur Yeksek ile kızı Hatice Zümre Yeksek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan, araçtaki Medine B. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Anne ve kızının cesetleri, incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

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trafik kazası Osmaniye

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