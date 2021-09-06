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Osmaniye'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

06.09.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Cemalpaşa Mahallesi Sumbas Yolu kavşağında, Ö. K. yönetimindeki 01 AHF 460 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Eser’e (71) çarptı.

Olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eser, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ö.K. gözaltına alındı.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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