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Osmaniye'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

07.05.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ö.G. idaresindeki 01 RG 100 plakalı otomobil Kadirli-Andırın kara yolu Yenigün köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü ile 2 kişi, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

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