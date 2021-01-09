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Osmaniye’de pandemi döneminde 24 bin vatandaşın ihtiyacı karşılandı

09.01.2021 11:06 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de pandemi döneminde 24 bin vatandaşın ihtiyacı karşılandı

Osmaniye’de yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 24 bin 241 vatandaşın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün, Türkiye’de görülmeye başladığı andan itibaren salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 24 bin 241 vatandaşın temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.

Osmaniye’de yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 24 bin 241 vatandaşın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün, Türkiye’de görülmeye başladığı andan itibaren salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 24 bin 241 vatandaşın temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı. Özellikle yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu, karantina sürecinde evlerinde izole olan vatandaşları da unutmayarak tedavileri için gerekli olan ilaç ve ihtiyaçların teminini sağladı.

Destek gurubu en çok ‘maaş’ için arandı
Pandemi döneminde 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu en çok maaş çekilmesi için arandı. Salgınla mücadele sürecinde 9 bin 233 vatandaşın maaşını çekerek yardımda bulunan ekipler, sırasıyla 6 bin 181 kişiye seyahat izni, 2 bin 609 kişiye temel gıda ürünleri ile bin 615 kişiye de banka işlemleri için yardımda bulundu.

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Osmaniye Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
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İkindi
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Akşam
17:42
Yatsı
19:02

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Ebru Eczanesi
Merkez
Efendioğlu Eczanesi
Merkez
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Merkez
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