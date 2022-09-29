YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de panelvanda 12 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Osmaniye'de panelvanda 12 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

29.09.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de panelvanda 12 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Osmaniye'de panelvanda 12 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 12 kilo 350 gram esrar ele geçirilen panelvanın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine 34 BNL 817 plakalı panelvanı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Pars" ile arama yapan ekipler, aracın kapısının iç bölmesinde 20 poşette 12 kilo 350 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan sürücü M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Osmaniye'de panelvanda 12 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üniversite öğrencisi Azra'nın katilinin ölümü, annenin acısını hafifletmediÜniversite öğrencisi Azra'nın katilinin ölümü, annenin acısını hafifletmedi
Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret ettiGalatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti
Mardin Valiliği ormanda budama işi yapan işçilere yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptıMardin Valiliği ormanda budama işi yapan işçilere yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı
Anahtar Kelimeler:
esrar Osmaniye uyuşturucu

Osmaniye Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:02
Sabah
06:21
Öğle
12:31
İkindi
15:52
Akşam
18:30
Yatsı
19:44
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.