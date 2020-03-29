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Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

OSMANİYE HABERLERİ  | 29.03.2020 19:35 | Son Güncelleme

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Bir saat kadar süren sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklarda biriken su dolayısıyla araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Rögarların tıkanması nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı. İtfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinde su tahliyesi yaparken, bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadirli Osmaniye Sağanak

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