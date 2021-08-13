Osmaniye’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak etkili oldu.
İlçede yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikti, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Tevfik Pampal Caddesi’nde yol çalışması nedeniyle trafikte aksamalar oldu, bazı iş yerlerinin giriş katlarını su bastı.
İçerisinde 3 kişiyle caddede biriken suda mahsur alan otomobil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yolda biriken suyu ise iş makineleri tahliye etti.
Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz