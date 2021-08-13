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Osmaniye’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

13.08.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikti, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Tevfik Pampal Caddesi’nde yol çalışması nedeniyle trafikte aksamalar oldu, bazı iş yerlerinin giriş katlarını su bastı.

İçerisinde 3 kişiyle caddede biriken suda mahsur alan otomobil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yolda biriken suyu ise iş makineleri tahliye etti.

Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı.

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