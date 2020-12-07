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Osmaniye’de sağanak yağış bekleniyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 07.12.2020 10:20 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Osmaniye’de sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji 6.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Osmaniye’de sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu zamanla yağmurlu ve sağanak yağmurlu yüksek kesimler ise hafif kar yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif yağış anında yer yer değişik yönlerden orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta 6, Adana’da 9, Gaziantep’te 2, Hatay’da 8, Kilis’te 7, Mersin’de 11 derece ölçüldü. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Osmaniye ve Mersin’de 19, Adana’da 21, Gaziantep’te 13, Hatay’da 17, Kahramanmaraş’ta 15 derece olacak.

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