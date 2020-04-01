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Osmaniye'de sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi

OSMANİYE HABERLERİ  | 01.04.2020 19:23 | Son Güncelleme

Osmaniye'de sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşık bir saat etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Bülbül ve İsimsiz dereleri taştı, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

İtfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinde biriken suyu tahliye etti. Bazı vatandaşların da ev iş yerlerindeki suyu kendi imkanları tahliye etmeye çalıştığı görüldü.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

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AA Dere Kadirli Osmaniye Sağanak

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Merkez
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Nurten Eczanesi
Toprakkale
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