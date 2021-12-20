Osmaniye'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, tarım arazileri su altında kaldı.

Dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.

Kent merkezi çevresinde bulunan tarım alanları su altında kaldı.

Köyyeri köyünü şehir merkezine bağlayan yoldaki köprünün çökmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı.

