Osmaniye'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, tarım arazileri su altında kaldı.
Dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.
Kent merkezi çevresinde bulunan tarım alanları su altında kaldı.
Köyyeri köyünü şehir merkezine bağlayan yoldaki köprünün çökmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz