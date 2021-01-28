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Osmaniye'de sahte dekontla iki traktör römorku alan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

28.01.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Osmaniye'de sahte dekontla iki traktör römorku alan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de satıcısının hesabına para gönderdiğini gösteren sahte banka dekontuyla 2 traktör römorku alarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), traktör römorku satışı sırasında dolandırıldığını iddia eden kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli M.İ'nin römorkları alırken, satıcının hesabına ücretini gönderdiğini gösteren banka dekontlarının sahte olduğunu belirledi.

Zanlı, iki römorkla merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Römorklar sahibine teslim edildi.

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