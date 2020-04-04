Osmaniye'de salgın karantinası nedeniyle iki mahalleye giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki mahalleye Kovid-19 karantinası nedeniyle giriş ve çıkışlar durduruldu.

Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli Beldesindeki Cumhuriyet ve Yeni Mahalleye giriş ve çıkışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan karantina kararı üzerine sınırlandırıldı.

Sumbas Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 04.04.2020 tarih ve 07.00'dan itibaren ilçemiz Mehmetli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

