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Osmaniye'de şehit oğluna hem 23 Nisan hem doğum günü kutlaması

OSMANİYE HABERLERİ  | 23.04.2020 16:40 | Son Güncelleme

Osmaniye'de şehit oğluna hem 23 Nisan hem doğum günü kutlaması

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 7 yaşına giren Barış Pınarı Harekatı şehidi Uzman Çavuş Suat Topçu'nun oğlu Kağan Topçu'nun hem doğum günü hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyaz Tapsız, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Suat Topçu'nun ilçede yaşayan ailesini ziyaret etti.

Arık, Tarhan, Avcı ve Tapsız, şehidin 7 yaşına giren oğlu Kağan Topçu'nun doğum gününü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Üzeri Türk bayrağı şeklinde ay-yıldızla süslenen pastanın mumlarını üfleyen Kağan Topçu, hediyeler için de teşekkür etti.

Belediye Başkanı Tarhan, şehit oğlunun mutluluğuna ortak olmak istediklerini söyledi.

Evde kalan çocuklardan ilk olarak şehit ailesine ziyarette bulunduklarını belirten Tarhan, "Şehidimizin oğluna doğum günü sürprizi yaptık. Şehidimizin emaneti küçük Kağan ile ailesini mutlu etmek bizlere onur verdi. Kaymakamımız, komutanımız ve diğer katılımcılarla bugün doğan 6 çocuğumuzun daha doğum gününü kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Anne Bilge Topçu ise Kaymakam Arık ve beraberindekilere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Doğum Günü Kadirli Osmaniye

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