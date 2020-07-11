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Osmaniye’de şehitler için mevlit okutuldu

OSMANİYE HABERLERİ  | 11.07.2020 13:30 | Son Güncelleme

Osmaniye’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için Envar-ül Hamit Camiinde Mevlid-i Şerif okundu.Vali Yılmaz, Mevlid-i Şerif öncesinde Envar-ul Hamit Camii Şehitliğini ziyaret ederek, şehitler için dua okudu.Mevlid-i Şerif’e Vali Dr.

Osmaniye’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için Envar-ül Hamit Camiinde Mevlid-i Şerif okundu.
Vali Yılmaz, Mevlid-i Şerif öncesinde Envar-ul Hamit Camii Şehitliğini ziyaret ederek, şehitler için dua okudu.
Mevlid-i Şerif’e Vali Dr. Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Mevlit programında Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ardından şehitler için İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından dua edildi.
Mevlid-i Şerif’in ardından cami önünde vatandaşlarımıza ikramlarda bulunuldu.

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