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Osmaniye'de "Şehitlere saygı" yürüyüşü

OSMANİYE HABERLERİ  | 01.03.2020 21:20 | Son Güncelleme

Osmaniye'de "Şehitlere saygı" yürüyüşü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de "Şehitlere saygı" yürüyüşü düzenlendi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için çok sayıda vatandaş, Düziçi ilçesinde bir araya geldi.

Haruniye Çocuk Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak Düziçi Atatürk ve Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

İki kilometrelik "Şehitlere saygı" yürüyüşü sonunda vatandaşlar, İstiklal Marşı okudu ve şehitler için dua etti.

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Anahtar Kelimeler:
Düziçi Osmaniye şehitler için yürüyüş

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