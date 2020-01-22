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  4. Osmaniye'de seyir halindeki gübre yüklü tırın dorsesi yandı

Osmaniye'de seyir halindeki gübre yüklü tırın dorsesi yandı

OSMANİYE HABERLERİ  | 22.01.2020 15:28 | Son Güncelleme

Osmaniye'de seyir halindeki gübre yüklü tırın dorsesi yandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüseyin Aydemir (32) idaresindeki 73 AAF 097 plakalı gübre yüklü tırın dorse lastikleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, dorseyi tırdan ayırarak itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, dorse kullanılamaz hale geldi.

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