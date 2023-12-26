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Osmaniye’de seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı

26.12.2023 11:18 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de seyir halindeki hafriyat kamyonu motor bölümünden alev aldı.

Sürücünün son anda alevleri fark ederek indiği kamyon alev topuna dönerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Osmaniye Aslanlar Mahallesindeki döküm alanında meydana geldi. Seyir halindeki 80 AED 247 plakalı hafriyat kamyonu bir anda yanmaya başladı. Sürücü araçtan inip itfaiyeye haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri söndürdü. Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

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