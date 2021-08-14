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Osmaniye'de seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

14.08.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de seyir halindeki tırın alev alan lastikleri itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 80 ABD 579 plakalı tırın lastikleri Bahçe ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda alev aldı.

Bunun üzerine sürücü aracı park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

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