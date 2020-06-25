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Osmaniye’de silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

OSMANİYE HABERLERİ  | 25.06.2020 23:53 | Son Güncelleme

Osmaniye’de silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’de park halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karaçay Mahallesi Gebeli Caddesi'nde, park halindeki 80 ABR 249 plakalı otomobilde bulunan Kürşat Aydoğdu’ya (45), araçla gelen A.K. tarafından tabancayla ateş açıldı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Aydoğdu, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli A.K, polisin takibi sonucu yakalandı.

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