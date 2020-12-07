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Osmaniye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

OSMANİYE HABERLERİ  | 07.12.2020 22:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Osmaniye’de vatandaşların uyduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Osmaniye’de vatandaşların uyduğu görüldü. Kentin en işlek cadde ve meydanları sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda hafta içi akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genel olarak uyduğu görüldü. Risk artışının yüzde 50 olduğu Osmaniye’de kısıtlama öncesinde yoğunluk yaşanan cadde, bulvar ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, şehrin birçok noktasında uygulama noktası kurarak denetim yaptı. Ekipler, uygulama noktalarında yaptığı denetimlerde iş yerinden çıkan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarırken, bazı vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.

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