YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye’de sokak satıcılarına 19 tutuklama

Osmaniye’de sokak satıcılarına 19 tutuklama

19.01.2021 08:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 70 kişiden 19’u tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 17 günde sokak satıcılarına düzenlenen operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 70 kişiden 19’u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 17 günde sokak satıcılarına düzenlenen operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçu kapsamında düzenlenen 13 operasyonda işlem yapılan 20 şahıstan 12’si tutuklandı, 2 şahsa da ev hapsi verilirken 3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Ettirmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçu kapsamında 39 ayrı olayda 39 şahsa adlim işlem yapıldı.
Öte yandan, operasyonlarda uyuşturucudan aranması olan 11 şahıs yakalandı. Şahıslardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarında da 5 kilo 816 gram esrar, 31 kilo toz esrar, 412 gram bonzai, 301 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 11 kök kenevir, 112 adet sentetik ecza, 4 adet hassas terazi ile 3 bin 480 lira para ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Osmaniye Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:15
Sabah
07:39
Öğle
12:51
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:11

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Besnek Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Merkez
Çomu Eczanesi
Merkez
Çığşar Eczanesi
Kadirli
Dolgun Eczanesi
Kadirli
Yılmaz Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Osmaniye’de "zirai don" uyarısı

Osmaniye’de "zirai don" uyarısı

Ceren Yaldız: “Markaları sosyal medyada hedef kitleye ulaştırıyoruz”

Ceren Yaldız: “Markaları sosyal medyada hedef kitleye ulaştırıyoruz”

DSİ şehirleri su ile birbirine bağlıyor

DSİ şehirleri su ile birbirine bağlıyor

Vali Yılmaz, her hafta bir aileyi ziyaret ediyor

Vali Yılmaz, her hafta bir aileyi ziyaret ediyor

Anıtkabir Mozolesinde bulunan ‘Osmaniye Kırmızısı’ mermerin örneği sergilendi

Anıtkabir Mozolesinde bulunan ‘Osmaniye Kırmızısı’ mermerin örneği sergilendi

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.