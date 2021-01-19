Osmaniye’de sokak satıcılarına 19 tutuklama

Osmaniye’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 70 kişiden 19’u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 17 günde sokak satıcılarına düzenlenen operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçu kapsamında düzenlenen 13 operasyonda işlem yapılan 20 şahıstan 12’si tutuklandı, 2 şahsa da ev hapsi verilirken 3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Ettirmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçu kapsamında 39 ayrı olayda 39 şahsa adlim işlem yapıldı.

Öte yandan, operasyonlarda uyuşturucudan aranması olan 11 şahıs yakalandı. Şahıslardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarında da 5 kilo 816 gram esrar, 31 kilo toz esrar, 412 gram bonzai, 301 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 11 kök kenevir, 112 adet sentetik ecza, 4 adet hassas terazi ile 3 bin 480 lira para ele geçirildi.

