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Osmaniye'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

08.05.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Cığcık köyünde ikamet eden Mehmet Ali Akgöllü'ye ait ineğin sulama kanalına düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların da yardımıyla kanal içerisinde bulunan ineğe halat bağladı.

Ekiplerin çalışmasıyla sulama kanalında mahsur kalan inek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İneğin sahibi, kurtarma ekibine teşekkür etti.

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