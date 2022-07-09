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Osmaniye'de tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli yakalandı

09.07.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan baba yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde baba İsmail S. ile oğlu İ.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.S, av tüfeğiyle babasına ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği İsmail S, olay yerinde hayatını kaybetti, komşuları Mehmet B. yaralandı.

Yaralı, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı, şüpheli İ.S. gözaltına alındı.

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