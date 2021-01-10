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Osmaniye’de terör operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı 3’ü tutuklandı

10.01.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de geçen yıl terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 36 kişiden 3’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde PKK, KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda toplamda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye’de geçen yıl terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 36 kişiden 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde PKK, KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda toplamda 36 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 3’ü tutuklanırken; 5’i hakkında adli kontrol kararıyla, 4’ü savcılık kararıyla, 24’ü ise adli makamların talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı.
Operasyonlarda şahısların ev, iş, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 8 adet AK-47 şarjörü, 256 adet AK-47 fişeği, 1 adet hücum yeleği, 2 adet AK-47 şarjör kılıfı ele geçirildi.

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