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Osmaniye'de terör operasyonu: 4 gözaltı

OSMANİYE HABERLERİ  | 16.12.2020 00:42 | Son Güncelleme

Osmaniye'de terör operasyonu: 4 gözaltı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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