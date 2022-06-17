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Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

17.06.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığı belirlenen Suriye uyruklu A.S, H.M. ve H.A'yı kentteki adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

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Gözaltı Osmaniye DEAŞ

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