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Osmaniye’de trafik kazası: 3 yaralı

OSMANİYE HABERLERİ  | 27.01.2020 03:36 | Son Güncelleme

Osmaniye Kadirli yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin yoldan çıkarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza saat 01.40 sırlarında,Osmaniye-Kadirli yolunun Kırmıtlı mevkiinde meydana geldi.

Osmaniye Kadirli yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin yoldan çıkarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza saat 01.40 sırlarında,Osmaniye-Kadirli yolunun Kırmıtlı mevkiinde meydana geldi. Mehmet B. (28) idaresindeki 80 KF 086 otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılar Mehmet B. (28), Huriye B. (33) ve Duru B. (2) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye’de özel bir hastaneye kaldırıldı.

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