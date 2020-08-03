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Osmaniye’de trafik kazası: 8 yaralı

OSMANİYE HABERLERİ  | 03.08.2020 00:03 | Son Güncelleme

Osmaniye’de trafik kazası: 8 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’de iki otomobilinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 31 R 1183 otomobil ile 80 FV 490 otomobil, Musa Şahin Bulvarı'nda, çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Ayhan K.(28), İlknur A.(18), Tuğba B.(38), Sema Ç.(41), Ezgi C.(19), Özlem E.(19), Seda Ç., Ece Ç.(19) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

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