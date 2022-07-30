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Osmaniye'de traktörle çarpışan motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi

30.07.2022 04:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de traktörle çarpışan motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de traktörle motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Gencay Kurtoğlu idaresindeki motosiklet, Osmaniye-Kadirli kara yolu Kesmeburun köyü yakınlarında Rami P. idaresindeki traktörle çarpıştı.

Sürücü Kurtoğlu, kaza yerinde yaşamını yitirdi, aynı motosikletteki Osman Demircioğlu ağır yaralandı.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Demircioğlu da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kurtoğlu ve Demircioğlu'nun akraba oldukları öğrenildi.

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