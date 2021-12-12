Osmaniye'de turp işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde turp yıkayan işçiler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tarlalardan hasat edilen turpları Savrun Çayı'nda yıkayan işçiler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde tercihlerini yaptı.

İşçilerden Ergün Aslan, yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Doğanın renkleri", haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı karesini oyladı.

Turp işçisi Halime Çuhadar ise yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", sporda kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

