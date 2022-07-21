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Osmaniye'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

21.07.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ercan Şimşekçi idaresindeki 01 RB 853 plakalı otomobil, Yeşilyayla köyü Kayseri yaylası mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşekçi'nin öldüğünü belirledi.

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trafik kazası Osmaniye

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