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Osmaniye'de üniversite öğrencisi, 1999 model otomobili sesli komutla çalıştıran yazılım geliştirdi

OSMANİYE HABERLERİ  | 08.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

Osmaniye'de üniversite öğrencisi, 1999 model otomobili sesli komutla çalıştıran yazılım geliştirdi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir üniversite öğrencisi, geliştirdiği yazılımla cep telefonundan sesli mesaj göndererek 1999 model otomobili komutla çalıştırıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ali Pampallı (19), AA muhabirine, Kesmeburun köyünde amcasının oğluna ait otomobile, elektronik parçalar entegre ettiğini söyledi.

Otomobile, eklediği yazılımla komutlar verdiğini, bunu cep telefonunda yaptığı programla "bluetooth" üzerinden sesli komutla aktardığını anlatan Pampallı, bu sayede aracı çalıştırıp kapatabildiğini, korna çaldırıp özel dizayn ettiği ışıkları da yakıp söndürebildiğini dile getirdi.

Yazılımını geliştirmek istediğini aktaran Pampallı, şunları kaydetti:

"Bu yapılan sistem arnio tabanlıdır. Telefonla kendi uygulamamı java teknolojisini kullanarak yaptım. Bu sayede bluetooth bağlantısıyla arnio veri gönderip arabayı çalıştırıyorum. Aracı birinci vitese taktığınızda komutla çalışır ve hareket eder. Yazılım sayesinde otomobil korna çalıyor, özel dizayn edilen ışıkları yakıyor ve belli komutlar sayesinde diyaloğa dahi girebiliyorsunuz. Bunun için sadece telefonda internet ve bluetooth olması yeterlidir. Bunu yapabilmek için yazılım ve kodlamayı bilmek önemlidir."

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