Osmaniye’de uyuşturucu ile mücadele:35 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 9-15 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 35 ayrı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 7 kilo 152 gram esrar, 98,24 gram eroin, 23 adet Hint keneviri, 46,51 gram bonzai, 5,36 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 1 av tüfeği, şarjör, 6 adet fişek ile birlikte 6 bin 650 TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

